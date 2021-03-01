В Одесі обвалилася частина збудованого у XIX ст. будинку, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n151076-v-centri-odesy-obvalylysya-chastyna-istorychnogo-budynku-foto.html

Ракурс

В Одесі на розташованій в історичному центрі міста вулиці Ніжинській обвалився будинок 1879 року побудови.

Інцидент стався сьогодні, 1 березня, близько третьої години ночі, повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає, оскільки в місці обвалу ще 27 лютого з’явилася тріщина, тож жителів розташованих поряд із нею квартир відселили.

Також в результаті інциденту постраждав розташований поряд двоповерховий будинок — каміння, що падало, пробило йому дах, завалилася стіна, яка прилягала до аварійної частини сусіднього будинку.

З пошкодженої квартири відселили мешканця.

На місці інциденту працюють співробітники ДСНС.

Нагадаємо, у червні 2020 року в Одесі обвалилася частина житлового будинку, побудованого у 1912 році.