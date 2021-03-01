Війна на Донбасі триває, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n151081-rosiya-zdiysnuie-provokaciyi-schob-legitymizuvaty-svoyih-myrotvorciv-na-donbasi-tkg.html

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Росія здійснює низку заходів, покликаних легітимізувати питання залучення її «миротворців» для врегулювання конфлікту.

Про це йдеться в заяві української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Так, за наявною в української сторони Спільного центру контролю і координації (СЦКК) інформацією, Росія прагне переглянути досягнуті раніше за посередництвом Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ домовленості про Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Зокрема, ці дії РФ спрямовані на оцінку реакції міжнародного співтовариства на можливу участь військовослужбовців ЗС РФ у складі СЦКК як «…єдиного надійного способу для сприяння врегулюванню конфлікту на сході України, — наголошують в українській делегації в ТКГ.

Так, 27 лютого на позиціях одного з підрозділів 2-го армійського корпусу російсько-терористичних військ, який базується на окупованих територіях Луганської області, було знято серію репортажів, які просували думку, що ефективність контролю за дотриманням режиму припинення вогню можна підвищити шляхом залучення до цього процесу російських «миротворців».

При цьому заявляється, що така оцінка, нібито, була дана представниками СММ ОБСЄ з деяких західноєвропейських країн, — додають в українській делегації в ТКГ.

Зазначається, що для здійснення зйомок цих репортажів залучали бойовиків з 2-го АК, а як знімальний реквізит використовувалася уніформа спостерігачів СММ ОБСЄ і військовослужбовців так званого «представництва ЛНР в СЦКК».

Українська сторона вважає, що подібні провокаційні дії спрямовані на дискредитацію Місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню, — наголошують в українській делегації в ТКГ.



В українській делегації у ТКГ вважають, що такі дії свідчать про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов’язання та дотримуватися досягнутих в ході засідань ТКГ та Нормандської четвірки домовленостей.

Нагадаємо, бойовики нещодавно обстріляли свої позиції, щоб зняти фейк про нібито застосування «зброї НАТО» на Донбасі.