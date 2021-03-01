Матті Маасікас. Фото: Збруч

https://racurs.ua/ua/n151082-koncepciya-nedotorkannosti-suddiv-ne-dlya-ukrayiny-glava-predstavnyctva-ies.html

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Очільник представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Європейський Союз підтримує Україну на шляху реформування судочинства та вважає, що реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною реформи судочинства.

За його словами, наразі громадяни України очікують від держави на захист та справедливе ставлення, яке підриває корумпована судова система. Про це він заявив під час форуму «Україна 30. Правосуддя».

Немає конкретної концепції реформування системи судочинства. Це залежить від минулих реформ та самої системи, яка існувала раніше. Ми знаємо, що концепція недоторканності суддів, яка існує в розвинутих демократіях, не може бути повністю застосована в Україні, вона працює важко, — заявив очільник представництва ЄС в Україні.



Як вважає Маасікас, система судочинства наразі підриває довіру до держави. Він зауважив, що довіра до судової системи це не просто внутрішня справа України, але і проблема для іноземних інвесторів, оскільки кожен потенційний інвестор не впевнений, що зможе довести свою правоту в суді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суд у смартфоні та суд присяжних пропонує створити президент України Володимир Зеленський. У такий спосіб вдасться прискорити судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживань. Важливим питання є й безпосередня участь громадян у здійсненні правосуддя.