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Ракурс
Вибух у школі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Вибух у школі стався на Миколаївщині, є постраждалий (ФОТО)

1 бер 2021, 11:47
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Вибух прогримів на території однієї з шкіл у Миколаївській області.

Надзвичайна подія сталася 1 березня на території загальноосвітньої школи в селі Іванівка Очаківського району. Уламками залізобетонної плити причавило людину. Рятувальники отримали інформацію про вибух твердотопливного котла о 7.36. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники, які прибули на місце події, загасили пожежу на площі 2 кв. м та почали розбирати зруйновані конструкції. Для цього задіяли автокран КTA-18 на базі вантажівки «КамАЗ». Згодом постраждалого деблокували та передали його медикам.

Обставини події наразі з’ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики та співробітники ДСНС.

Вибух у школі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Вибух у школі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Вибух у школі на Миколаївщині. Фото: ДСНС


Вибух у школі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 лютого у Чернівцях в міській лікарні прогримів вибух, після нього сталася пожежа. Жертвами надзвичайної події стали двоє осіб.

Джерело: Ракурс


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