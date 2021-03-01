В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Антитела к коронавирусу есть у менее 10% мирового населения.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Суминанат заявила об этом во время брифинга, ссылаясь на результаты почти 500 соответствующих исследований в различных регионах мира.

Она отмечает, что в некоторых местах, таких как городские районы с большой плотностью населения, этот показатель может доходить до 50−60%.

Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета, — подчеркивает Суминанат.

Суминанат отмечает, что коллективного иммунитета от коронавирусной болезни COVID-19 можно достичь только путем вакцинации.

Она отмечает, что хотя сейчас в разработке есть большое количество вакцин от COVID-19, только несколько из них прошли все клинические испытания и получили необходимые разрешения. Однако эффективность разрешенных вакцин уже позволяет предотвращать смерти и госпитализации, поэтому Суминанат призывает вакцинироваться сейчас, а не ждать возможного появления более лучших вакцин.

Напомним, в Украине, вероятно, распространяется новый штамм коронавируса.