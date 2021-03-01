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Ракурс
Дубинский. Фото: Магнолия ТВ

Любит скорость — Дубинский попал в ДТП на Львовщине

1 мар 2021, 12:23
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Александр Дубинский, скандальный народный депутат от «Слуги народа», не справился с управлением. Сегодня, 1 марта, в 6.20 нардеп ехал за рулем Toyota Land Cruiser и выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с другим авто марки Jeep Compas.

В полиции подтвердили эту информацию. Об этом сообщает «Львовский портал».


Авария произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области. Водитель и пассажир Jeep получили травмы и находятся в больнице, сам Дубинский в ДТП не пострадал.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардеп Александр Дубинский создал пробку на Южном мосту в Киеве. Это произошло во время съемок нового ролика «слуги народа».

Источник: Ракурс


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