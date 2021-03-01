Дубинский. Фото: Магнолия ТВ

https://racurs.ua/n151087-lubit-skorost-dubinskiy-popal-v-dtp-na-lvovschine.html

Ракурс

Александр Дубинский, скандальный народный депутат от «Слуги народа», не справился с управлением. Сегодня, 1 марта, в 6.20 нардеп ехал за рулем Toyota Land Cruiser и выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с другим авто марки Jeep Compas.

В полиции подтвердили эту информацию. Об этом сообщает «Львовский портал».

Авария произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области. Водитель и пассажир Jeep получили травмы и находятся в больнице, сам Дубинский в ДТП не пострадал.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардеп Александр Дубинский создал пробку на Южном мосту в Киеве. Это произошло во время съемок нового ролика «слуги народа».