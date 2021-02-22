Кольорові собаки з’явилися в Росії. Фото: GETTY IMAGES

https://racurs.ua/ua/n150758-blakytni-ta-zeleni-sobaky-z-yavylysya-v-rosiyi-scho-vidbuvaietsya.html

Ракурс

Собаки з яскраво-блакитним та зеленим кольором хутра з’явилися в Російській Федерації.

Сім безпритульних собак помітили біля занедбаного склозаводу в Дзержинську, промисловому місті поблизу Нижнього Новгорода, за 370 км на схід від Москви. Фотографії цих тварин стали вірусними після того, як 11 лютого місцеві ЗМІ повідомили про дивну зграю собак. Про це 22 лютого повідомляє «BBC Україна».

Зазначається, що це підприємство раніше виготовляло акрилове скло та синильну кислоту. Підозрюють, що собаки на заводі викачалися у порошкоподібному синьому барвнику.

Вже 13 лютого собак привезли до ветеринарної клініки в Нижньому Новгороді, де їм зробили аналізи крові та калу. Виявилося, що на хутрі собак були сліди сильного барвника — берлінської лазурі.

А 18 лютого кількох собак з яскраво-зеленою шерстю помітили біля Подольська, промислового міста за 37 км від Москви. Собак бачили біля закинутого складу, де зберігалися мішки з зеленою порошковою фарбою.

Попри те, що росЗМІ заявляли, що собаки виглядають здоровими й добре харчуються, фахівці побоюються, що зміну кольору могла спричинити отруйна хімічна речовина сульфат міді. Низка фахівців не виключає те, що ці випадки вказують на постійний ризик хімічного забруднення в Росії, яка отримала багато старих промислових заводів у спадщину від СРСР.

Нагадаємо, у харківському екопарку народився незвичайний олень, що гавкає. Рідкісна та унікальна тварина належить до виду мунтжак, який через специфічні звуки був прозваний «гавкаючим».