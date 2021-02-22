Цветные собаки появились в России. Фото: GETTY IMAGES

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Ракурс

Собаки с ярко-голубым и зеленым цветом меха появились в Российской Федерации.

Семь бездомных собак увидели у заброшенного стеклозавода в Дзержинске, промышленном городе близ Нижнего Новгорода, в 370 км к востоку от Москвы. Фотографии этих животных стали вирусными после того, как 11 февраля местные СМИ сообщили о странной стае собак. Об этом 22 февраля сообщает «BBC Україна».

Отмечается, что это предприятие ранее изготавливало акриловое стекло и синильную кислоту. Подозревают, что собаки на заводе выкачались в порошкообразном синем красителе.

Уже 13 февраля собак привезли в ветеринарную клинику в Нижнем Новгороде, где им сделали анализы крови и кала. Оказалось, что на меху собак были следы сильного красителя — берлинской лазури.

А 18 февраля нескольких собак с ярко-зеленой шерстью увидели возле Подольска, промышленного города в 37 км от Москвы. Собак видели возле заброшенного склада, где хранились мешки с зеленой порошковой краской.

Несмотря на то, что росСМИ заявляли, что собаки выглядят здоровыми и хорошо питаются, специалисты опасаются, что изменение цвета могло вызвать ядовитое химическое вещество сульфат меди. Ряд специалистов не исключает то, что эти случаи указывают на постоянный риск химического загрязнения в России, которая получила много старых промышленных заводов в наследство от СССР.

Напомним, в харьковском экопарке родился необычный лающий олень. Редкое и уникальное животное принадлежит к виду мунтжак, который из-за специфических звуков был прозван «лающим».