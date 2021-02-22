5 тыс. долл. за пять дней — рекордные счета за электричество шокировали жителей Техаса

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Счета за электричество шокировали жителей штата Техас, который страдает от снежного шторма и рекордных морозов. В регионе действует дерегулированный рынок электроэнергии, позволяющий американцам самостоятельно выбирать поставщиков из десятков конкурирующих компаний. Некоторые поставщики продают электричество по оптовым ценам, растущим вместе со спросом, который резко взлетел из-за непогоды.

Некоторые техасцы, которые все еще могли включать свет или пользоваться холодильником, получили счета на сумму 5 тыс. долл. или даже больше всего лишь за пять дней пользования электроэнергией, — пишет «Голос Америки» со ссылкой на фотографии счетов, размещенные в социальных сетях.

Один провайдер, предлагавший оптовый тариф, накануне снежного шторма призывал потребителей сменить поставщика, чтобы избежать высоких цен, однако многие решили, что эта процедура займет слишком много времени.

Такой счет должен быть направлен штату Техас. Когда они получают такие заоблачные счета за электричество, а им нужно платить за свои дома, ремонтировать их, они не должны нести ответственность, — заявил мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в интервью CBS News.

Мэр города Форт-Уорт Бетси Прайс подчеркнула, власти штата и федеральное правительство обязаны оказать помощь в оплате счетов. Губернатор Техаса Грег Эбботт отметил, что на них лежит ответственность за то, чтобы техасцы «не погрязли в долгах с подскочившими счетами за электричество».

Одновременно генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон направил энергетическим компаниям запросы в рамках гражданского расследования по поводу отключений, планов на случай чрезвычайных ситуаций и ценообразования.

Напомним, президент США Джо Байден объявил Техас зоной крупномасштабного стихийного бедствия. Это позволяет выделять федеральные средства на оказание помощи людям, пострадавшим от шторма, включая помощь с временным жильем, ремонтом домов и кредиты под низкие проценты. В минувшие выходные электростанции Техаса снова заработали, и электричество вернулось в большинство домов по мере нормализации погоды.