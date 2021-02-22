5 тис. дол. за п’ять днів — рекордні рахунки за електрику шокували жителів Техасу — новини США

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Рахунки за електрику шокували жителів штату Техас, який страждає від снігового шторму і рекордних морозів. В регіоні діє дерегульований ринок електроенергії, що дозволяє американцям самостійно обирати постачальників із десятків конкуруючих компаній. Деякі постачальники продають електрику за оптовими цінами, котрі зростають разом з попитом, що різко злетів через негоду.

Деякі техасці, які все ще могли увімкнути світло або користуватися холодильником, отримали рахунки на суму 5 тис. дол. або навіть більше всього лише за п’ять днів користування електроенергією, — пише «Голос Америки» з посиланням на фото рахунків, розміщені у соцмережах.

Один з провайдерів оптового тарифу напередодні снігового шторму закликав споживачів змінити постачальника, щоб уникнути високих цін, проте багато хто вирішив, що ця процедура займе дуже багато часу.

Такий рахунок повинен бути направлений штату Техас. Коли вони (місцеві мешканці — ред.) отримують такі захмарні рахунки за електрику, а їм необхідно платити за свої будинки, ремонтувати їх, вони не повинні нести відповідальність, — заявив мер Х’юстона Сильвестр Тернер в інтерв’ю CBS News.

Мер міста Форт-Уорт Бетсі Прайс наголосила, що влада штату і федеральний уряд зобов’язані надати допомогу з оплатою рахунків. Губернатор Техасу Грег Ебботт зазначив, що на них лежить відповідальність за те, щоб техасці «не загрузнули в боргах з рекордними рахунками за електрику».

Одночасно генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон направив енергетичним компаніям запити в рамках цивільного розслідування з приводу відключень, планів на випадок надзвичайних ситуацій та ціноутворення.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив Техас зоною великомасштабного стихійного лиха. Це дозволяє виділяти федеральні кошти на надання допомоги людям, котрі постраждали від шторму, включаючи допомогу з тимчасовим житлом, ремонтом будинків і кредити під низькі відсотки. Минулими вихідними електростанції Техасу знову запрацювали, і електропостачання повернулося до більшості домівок у міру нормалізації погоди.