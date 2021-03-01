Диагностировать рак при помощи искусственного интеллекта научились в Японии

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Бороться с раком японским медикам помогут разработчики искусственного интеллекта. Они работают над созданием инструментов для выявления изменений в человеческом организме, которые могут указывать на развитие онкологии, сообщает NHK.

Над одним из таких проектов работают участники Медицинской ассоциации Киото и компания-разработчик искусственного интеллекта Preferred Networks. Он предусматривает разработку инструмента для глубинного анализа рентгеновских и эндоскопических снимков грудной клетки. Участки с аномалиями система обозначает цветами, помогает врачам диагностировать рак легких.

Инструмент будет использоваться выборочно при проведении обследований населения.

Другой проект направлен на создание инструмента для диагностики рака толстой кишки. Инструмент анализирует снимки, сделанные во время эндоскопического обследования. Если искусственный интеллект обнаруживает опухоль, он подает звуковой сигнал или сообщение на экран.

Над этим инструментом работали специалисты Национального ракового центра Японии и специалисты компании NEC, которая производит электронику.

Добавим, что искусственный интеллект точнее диагностирует рак молочной железы по результатам маммографии. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature.

Команда ученых из Имперского колледжа Лондона и Google Health разработала компьютерную модель и научила ее диагностировать рак на базе рентгеновских снимков почти 29 тыс. женщин.

Алгоритм читал маммограммы лучше, чем шесть отдельных рентгенологов. Диагностика искусственного интеллекта оказалась столь же точной, как совместная работа сразу двух врачей.

Напомним, американские ученые научились диагностировать рак с помощью «электронного носа».