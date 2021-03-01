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Ракурс
Максим Степанов, скріншот відео

Вакцинація у прямому ефірі — Степанов публічно прищепився від коронавірусу (ВІДЕО)

1 бер 2021, 13:55
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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, вирішив у прямому ефірі вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19.

Міністра вакцинували препаратом Covishield.

Перед вакцинацією Степанову медик задав питання щодо стану його здоров’я та наявності хронічних захворювань. Також міністрові виміряли тиск, після чого вкололи вакцину.

По-моєму, краще, ніж до вакцинації. Дякую, — заявив міністр журналістам після введення йому препарату.


Таким чином, Степанов став першим топ-чиновником в Україні, якого вакцинували від коронавірусу.

Нагадаємо, перша партія вакцин Covishield прибула до України 23 лютого. Наступного дня, 24 лютого, в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу — першому щеплення зробили лікарю з Черкас.

Джерело: Ракурс


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