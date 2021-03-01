Максим Степанов, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n151099-stepanov-vakcynuvavsya-vid-koronavirusu-u-pryamomu-efiri-video.html

Ракурс

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, вирішив у прямому ефірі вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19.

Міністра вакцинували препаратом Covishield.

Перед вакцинацією Степанову медик задав питання щодо стану його здоров’я та наявності хронічних захворювань. Також міністрові виміряли тиск, після чого вкололи вакцину.

По-моєму, краще, ніж до вакцинації. Дякую, — заявив міністр журналістам після введення йому препарату.

Таким чином, Степанов став першим топ-чиновником в Україні, якого вакцинували від коронавірусу.

Нагадаємо, перша партія вакцин Covishield прибула до України 23 лютого. Наступного дня, 24 лютого, в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу — першому щеплення зробили лікарю з Черкас.