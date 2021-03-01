Вакцинація від COVID-19 на вихідні зупинилася — Зеленський лютує, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n151098-vakcynaciya-vid-covid-19-na-vyhidni-zupynylasya-zelenskyy-lutuie.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу у неділю, 28 лютого, не проводилася.

За минулі вихідні щеплення від COVID отримали лише 90 осіб. Про це свідчать офіційні дані МОЗ.

Востаннє відомство повідомляло дані про щеплення від COVID-19 за 27 лютого. Тоді першу вакцину отримали 90 осіб у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Даних про вакцинацію за 28 лютого у МОЗ не оприлюднювали.

Сайт «РБК-Україна» з посиланням на джерело, близьке до процесу вакцинації, також зазначив, що у суботу працювала лише половина бригад і 90 лікарів отримали щеплення. У неділю ж вакцинацію не проводили.

За словами співрозмовника, мобільні бригади працювали шість днів поспіль, тому неділю обрали днем відпочинку, а з понеділка вакцинацію відновлено у звичайному режимі.

Наразі від початку кампанії щепили 3 тис. 141 особу.

На таку інформацію сьогодні різко відреагував президент Володимир Зеленський. На щотижневій нараді він вимагав не зупиняти вакцинацію в Україні на вихідні та свята.

Зеленський вимагав також продовження переговорів з виробниками для прискорення поставок вакцин.

Свята не мають вплинути на процес імунізації проти COVID-19, — цитує главу держави прес-служба Банкової.

Зеленський також додав, що «військові повинні отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні».

Наразі за увесь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили в Черкаській області (270).

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11,3 тис., а головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них — військові медики.

«Ракурс» сьогодні повідомляв, що Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, на якому можна записатися на вакцинацію.