Як стати у чергу на вакцинацію в "Дії". Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151096-yak-staty-u-chergu-na-vakcynaciu-v-diyi-videoinstrukciya.html

Ракурс

Як стати у чергу на вакцинацію від коронавірусу в Україні, пояснили у Міністерстві цифрової трансформації.

Відповідну відеоінструкцію опублікував очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.





Повідомляється, що спочатку необхідно зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті у додатку або на сайті «Дія», а потім обрати потрібну послугу. Щоб послуга була доступна у додатку, потрібно оновити додаток до останньої версії.





Записатися до листа очікування може будь-який громадянин України, крім працівників закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовців та працівників структур державної безпеки, які перебувають у пріоритетній групі вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу в Україні проходитиме такими вакцинами:

AstraZeneca (Covishield);

Pfizer/BioNTech;

SinovacBiotech;

Novavax.

Якою саме вакциною зроблять щеплення можна буде дізнатися у сповіщенні. Щоб записатися у чергу, спершу потрібно обрати з переліку категорію, до якої ви належите. Далі необхідно обрати місто, в якому вам буде зручно вакцинуватися.

Після цього людина отримує підтвердження, що вона записана до листа очікування на вакцинацію. У разі, якщо людина з часом передумала, запис на вакцинацію можна видалити з особистого кабінету. Також якщо людина не хоче реєструватися на порталі або в додатку, в чергу на вакцинацію можна записатися через національний контакт-центр з питань протидії коронавірусу.

Міністр цифрової трансформації наголосив, що наразі формується саме лист очікування на вакцинацію. Громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту, відповідно до етапу, який визначено Дорожньою картою по вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що записатися на вакцинацію від коронавірусу громадяни України можуть вже відсьогодні, з 1 березня. Записатися у чергу за щепленням можна усім від 18 до 59 років.