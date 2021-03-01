Коронавірус. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n151094-koronavirus-bilshist-rosiyan-vvajaut-biologichnou-zbroieu-opytuvannya-infografika.html

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Коронавірус 64% росіян вважають новою формою біологічної зброї.

Ще 23% опитаних вважають, що коронавірус виник природним шляхом без втручання людини. Про це свідчать дані опитування «Левада-центру», проведеного 18−24 лютого.

Версія про штучне походження вірусу переважає в усіх вікових групах, але найбільш популярна серед старшого покоління: 71% — для людей 40−54 років, 65% — для людей 55 років і старше.

У те, що вірус виник природним шляхом більше вірять респонденти 18−24 років — 34%. Також відомо, що версія про штучне походження найбільш популярна серед тих, хто в основному отримує новини від друзів і знайомих (73%).

Версія про природне походження найбільш популярна серед читачів телеграм-каналів (34%). Для інших груп показники приблизно рівні середнім за вибіркою.

Опитування проведене за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1 тис. 601 особи у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводили вдома у респондента методом особистого інтерв’ю.

Нагадаємо, російську вакцину від коронавірусу «Супутник-V» офіційно заборонили в Україні.