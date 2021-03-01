Затоплення будинків. Фото: Istock

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Затоплення будинків на Львівщині можливе найближчим часом через підняття рівню води. Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, на території Львівської області з 1 по 3 березня на річках басейну Західного Бугу очікується продовження поступового підйому рівнів води.

Рівень води виросте на 0,1−0,5 м. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що місцями очікується затоплення заплав, а на річці Рата біля села Межиріччя можливе досягнення відміток початкового затоплення господарських споруд.





Вже 1 та 2 березня на річці. Рата на ділянці Волиця—Межиріччя на Львівщині очікується продовження підйому рівнів води на 0,3−0,8 м. Підняття рівню води може спровокувати затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, можливе досягнення та перевищення відміток затоплення госпоб'єктів, окремих садиб та будинків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°). Місячна кількість опадів становитиме 26−50 мм, в гірських районах — 40−85 мм, що в межах середніх багаторічних значень.