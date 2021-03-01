Помер перший голова МЗС незалежної України

Анатолій Зленко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n151092-pomer-pershyy-golova-mzs-nezalejnoyi-ukrayiny.html

Ракурс

Анатолій Зленко, перший міністр закордонних справ незалежної України, помер на 83-му році життя.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив колишній представник України у Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

Не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! — зазначив Єлісєєв.

Зленко двічі очолював МЗС Україні — у 1990−1994 ти 2000−2003 роках.

Крім того, з 1994 по 1997 роки був постійним представником України при ООН, а згодом — послом у Франції та Португалії.

Зленко — автор 100 праць на міжнародну тематику. За свою дипломатичну діяльність нагороджений низкою державних нагород України, а також міжнародними, серед яких — орден Почесного легіону (Франція, 1998 рік), орден «За заслуги» (Португалія, 1998 рік) та Орден Честі (Грузія, 2003 рік).

Нагадаємо, у січні 2018 року раптово під час прогулянки помер перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, який у 1997 році брав участь у місії американського орбітального корабля багаторазового використання Columbia.