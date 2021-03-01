Умер первый глава МИДа независимой Украины

Анатолий Зленко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n151092-umer-pervyy-glava-mida-nezavisimoy-ukrainy.html

Ракурс

Анатолий Зленко, первый министр иностранных дел независимой Украины, скончался на 83-м году жизни.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил бывший представитель Украины в Европейском Союзе Константин Елисеев.

Не стало первого главы МИДа независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! — отметил Елисеев.

Зленко дважды возглавлял МИД Украины — в 1990—1994 ты 2000−2003 годах.

Кроме того, с 1994 по 1997 годы был постоянным представителем Украины при ООН, а затем — послом во Франции и Португалии.

Зленко — автор 100 работ на международную тематику. За свою дипломатическую деятельность награжден рядом государственных наград Украины, а также международными, среди которых — орден Почетного легиона (Франция, 1998 год), орден «За заслуги» (Португалия, 1998 год) и Орден Чести (Грузия, 2003 год).

Напомним, в январе 2018 года внезапно во время прогулки умер первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, который в 1997 году участвовал в миссии американского орбитального корабля многоразового использования Columbia.