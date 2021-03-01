Наводнение. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151093-ob-opasnom-podnyatii-urovnya-vody-predupredili-spasateli-karta.html

Ракурс

Затопление домов во Львовской области возможно в ближайшее время из-за поднятия уровня воды. Как сообщает Львовский региональный центр гидрометеорологии, на территории Львовской области с 1 по 3 марта на реках бассейна Западного Буга ожидается продолжение постепенного подъема уровня воды.

Уровень воды вырастет на 0,1−0,5 м. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Сообщается, что местами ожидается затопление заводей, а на реке Рата возле села Междуречье возможно достижение отметок начального уровня затопления хозяйственных построек. Уже 1 и 2 марта на реке Рата на участке Волица-Междуречье на Львовщине ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3−0,8 м.

Поднятие уровня воды может спровоцировать затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, возможно достижение и превышение отметок затопления хозобъектов, отдельных усадеб и домов.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6° (в Крыму — до +3°). Месячное количество осадков составит 26−50 мм, в горных районах — 40−85 мм, что в пределах средних многолетних значений.