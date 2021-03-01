Коронавирус. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n151094-koronavirus-bolshinstvo-rossiyan-schitaut-biologicheskim-orujiem-opros-infografika.html

Ракурс

Коронавирус 64% россиян считают новой формой биологического оружия.

Еще 23% опрошенных полагают, что коронавирус возник естественным путем без вмешательства человека. Это следует из данных опроса «Левада-центра», проведенного 18−24 февраля.

Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако наиболее популярна среди старшего поколения: 71% — для людей 40−54 лет, 65% — для людей 55 лет и старше.

В то, что вирус возник естественным путём больше верят респонденты 18−24 лет — 34%. Также известно, что версия об искусственном происхождении наиболее популярна среди тех, кто в основном получает новости от друзей и знакомых (73%).

Версия о естественном происхождении наиболее популярна среди читателей телеграм-каналов (34%). Для остальных групп показатели примерно равны средним по выборке.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Напомним, российскую вакцину от коронавируса «Спутник-V» официально запретили в Украине.