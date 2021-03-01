Как встать в очередь на вакцинацию в «Дії». Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151096-kak-vstat-v-ochered-na-vakcinaciu-v-diyi-videoinstrukciya.html

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Как встать в очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине, объяснили в Министерстве цифровой трансформации.

Соответствующую видеоинструкцию опубликовал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

Сообщается, что сначала необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете в приложении или на сайте «Дія», а затем выбрать нужную услугу. Чтобы услуга была доступна в приложении, нужно обновить приложение до последней версии.





Записаться в лист ожидания может любой гражданин Украины, кроме работников учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащих и работников структур государственной безопасности, находящихся в приоритетной группе вакцинации.





Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить такими вакцинами:

AstraZeneca (Covishield)

Pfizer/BioNTech;

SinovacBiotech;

Novavax.

Какой именно вакциной сделают прививку можно будет узнать в соответствующем оповещении. Чтобы записаться в очередь, сначала нужно выбрать из перечня категорию, к которой вы принадлежите. Далее необходимо выбрать город, в котором вам будет удобно вакцинироваться.

После этого человек получает подтверждение, что он записан в лист ожидания на вакцинацию. В случае, если человек со временем передумал, запись на вакцинацию можно удалить из личного кабинета. Также если человек не хочет регистрироваться на портале или в приложении, в очередь на вакцинацию можно записаться через национальный контакт-центр по вопросам противодействия коронавирусу.

Министр цифровой трансформации отметил, что сейчас формируется именно лист ожидания на вакцинацию. Гражданам, которые будут зарегистрированы в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита, в соответствии с этапом, определенным Дорожной картой вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что записаться на вакцинацию от коронавируса граждане Украины могут уже с сегодняшнего дня, с 1 марта. Записаться в очередь на прививку можно всем от 18 до 59 лет.