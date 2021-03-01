Названо ім’я вбитого на Донбасі 28 лютого українського військового

28 лютого на Донбасі загинув український військовий, фото: «Укрінформ»

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Війна на Донбасі триває, попри досягнені домовленості про припинення вогню російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських військових.

В результаті одного з таких обстрілів, здійсненого бойовиками зі стрілецьких та снайперської зброї, загинув молодший сержант Моісєєнко Сергій Олександрович.

Про це повідомляється на сторінці у соціальній мережі Фейсбук 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті, — зазначається у повідомленні.

Раніше в штабі Операції об'єднаних сил (ООС) повідомляли, що український військовий загинув 28 лютого в результаті обстрілу, який окупанти здійснили в районі населеного пункту Пищевик Донецької області.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки нещодавно розповіли, скільки російських снайперів перебувають на Донбасі, а також назвали приблизну чисельність снайперів у складі збройних формувань бойовиків.