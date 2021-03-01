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Ракурс
28 февраля на Донбассе погиб украинский военный, фото: «Укринформ»

Названо имя убитого на Донбассе 28 февраля украинского военного

1 мар 2021, 13:34
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Война на Донбассе продолжается, не смотря на достигнутые договоренности о прекращении огня российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции украинских военных.

В результате одного из таких обстрелов, совершенного боевиками из стрелкового и снайперского оружия, погиб младший сержант Моисеенко Сергей Александрович.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти, — отмечается в сообщении.


Ранее в штабе операции объединенных сил (ООС) сообщали, что украинский военный погиб 28 февраля в результате обстрела, который оккупанты провели в районе населенного пункта Пищевик Донецкой области.

Напомним, в Главном управлении разведки недавно рассказали, сколько российских снайперов находятся на Донбассе, а также назвали приблизительную численность снайперов в составе вооруженных формирований боевиков.

Источник: Ракурс


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