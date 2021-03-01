Вакцинация от COVID-19 на выходные остановилась — Зеленский недоволен

https://racurs.ua/n151098-vakcinaciya-ot-covid-19-na-vyhodnye-ostanovilas-zelenskiy-nedovolen.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в воскресенье, 28 февраля, не проводилась.

За прошедшие выходные прививки от COVID получили только 90 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Последний раз ведомство сообщало данные о прививках от COVID-19 за 27 февраля. Тогда первую вакцину получили 90 человек в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Данные о вакцинации за 28 февраля в Минздраве не обнародовали.

Сайт «РБК-Украина» со ссылкой на источник, близкий к процессу вакцинации, также отметил, что в субботу работала только половина бригад и 90 врачей получили прививки. В воскресенье же вакцинацию не проводили.

По словам собеседника, мобильные бригады работали шесть дней подряд, поэтому воскресенье выбрали днем ​​отдыха, а в понедельник вакцинацию возобновили в обычном режиме.

Пока от начала кампании привили 3 тыс. 141 человек.

На такую ​​информацию сегодня резко отреагировал президент Владимир Зеленский. На еженедельном совещании он требовал не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники.

Зеленский требовал также продолжение переговоров с производителями для ускорения поставок вакцин.

Праздники не должны повлиять на процесс иммунизации против COVID-19, — цитирует главу государства пресс-служба Банковой.

Зеленский также добавил, что «военные должны получить прививку среди первых, в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне».

Пока за весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Черкасской области (270).

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество привитых до 11,3 тыс., а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что привиты 208 военнослужащих, 178 из них — военные медики.

«Ракурс» сегодня сообщал, что Министерство цифровой трансформации запустило сайт, на котором можно записаться на вакцинацию.