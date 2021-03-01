У «Барселону» прийшли з обшуками. Фото: ФК Барселона

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Обшуки в офісі футбольного клубу «Барселона» 1 березня влаштували іспанські правоохоронці.

Слідчі дії проводилися у справі, яка пов’язана з ботофермами, які працювали на колишнього президента клубу Хосепа Бартомеу. Будучи керівником «Барселони» Бартомеу заплатив велику суму грошей компанії I3 Ventures, яка організовувала ботоферму й у соціальних мережах налагодила цькування його опонентів, а також деяких співробітників клубу і гравців. Про це 1 березня повідомляє іспанське видання Marca.

У ході обшуків поліцейські виявили важливі докази. Після цього поліція затримала Бартомеу та двох топ-посадовців «Барселони» — генерального директора клубу Оскара Грау та директора юридичної служби Романа Гомеса Понті. Сьогодні суддя відправила всіх трьох під арешт, пише АР.

Розслідування триває, і в Іспанії не сумніваються, що цими трьома арештами справа не обмежиться.

Нагадаємо, у серпні 2020 року суперзірка футбольного клубу «Барселона» Ліонель Мессі заявляв, що піде з клубу, оскільки вкрай незадоволений рішеннями керівництва футбольного клубу.