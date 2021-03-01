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Ракурс
Контрабанда. Фото: ДБР

Контрабандою цигарок та золота в ЄС промишляли дипломати — деталі розкрило ДБР (ФОТО, ВІДЕО)

1 бер 2021, 13:58
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Контрабанда цигарок в Європу досі залишається прибутковим «бізнесом» для ділків. У цей раз слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили протиправну діяльність групи злочинців, до якої входять чинні та колишні працівники Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Серед них працівники посольства України в Польщі і військовослужбовець Управління Державної служби спеціального зв’язку. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Контрабанда. Фото: ДБР

Відомо, що вказані особи займалися контрабандою підакцизних товарів через державний кордон України до країн Європи, користуючись дипломатичними імунітетами та привілеями. Для злочинної діяльності ділки використовували службовий транспорт.

Контрабанда. Фото: ДБР

До незаконної діяльності був залучений працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області та колишній працівник посольства, а також його син — чинний аташе з консульських питань посольства України в Польщі.

Контрабанда. Фото: ДБР

28 лютого 2021 року службовий мікроавтобус з дипломатами був зупинений при виїзді з пункту пропуску, за кермом якого знаходився водій посольства та аташе з консульських питань посольства України в Польщі. За результатами обшуку було вилучено:


  • 140 тис. дол.;
  • 67 тис. 200 євро;
  • 11 тис. 600 злотих;
  • 16 кг золота;
  • 8 тис. 826 блоків з цигарками.

Орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 1 млн 500 тис. грн. Правопорушенню була надана попередня кваліфікація незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України). Ділкам загрожує штраф від п’яти тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у контрабанді цигарок і золота підозрюють двох дипломатів посольства України в Польщі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба терміново відкликав з Варшави співробітників амбасади, яких підозрюють в корупції. Кулеба написав 1 березня на сторінці у Фейсбук, що в останній день зими двох дипломатів спіймали на гарячому на кордоні. Їх затримали під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.

Джерело: Ракурс


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