Контрабанда. Фото: ДБР

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Контрабанда цигарок в Європу досі залишається прибутковим «бізнесом» для ділків. У цей раз слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили протиправну діяльність групи злочинців, до якої входять чинні та колишні працівники Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Серед них працівники посольства України в Польщі і військовослужбовець Управління Державної служби спеціального зв’язку. Про це повідомляє прес-служба ДБР.





Відомо, що вказані особи займалися контрабандою підакцизних товарів через державний кордон України до країн Європи, користуючись дипломатичними імунітетами та привілеями. Для злочинної діяльності ділки використовували службовий транспорт.





До незаконної діяльності був залучений працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області та колишній працівник посольства, а також його син — чинний аташе з консульських питань посольства України в Польщі.





28 лютого 2021 року службовий мікроавтобус з дипломатами був зупинений при виїзді з пункту пропуску, за кермом якого знаходився водій посольства та аташе з консульських питань посольства України в Польщі. За результатами обшуку було вилучено:

140 тис. дол.;

67 тис. 200 євро;

11 тис. 600 злотих;

16 кг золота;

8 тис. 826 блоків з цигарками.

Орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 1 млн 500 тис. грн. Правопорушенню була надана попередня кваліфікація незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України). Ділкам загрожує штраф від п’яти тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням підакцизних товарів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у контрабанді цигарок і золота підозрюють двох дипломатів посольства України в Польщі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба терміново відкликав з Варшави співробітників амбасади, яких підозрюють в корупції. Кулеба написав 1 березня на сторінці у Фейсбук, що в останній день зими двох дипломатів спіймали на гарячому на кордоні. Їх затримали під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.