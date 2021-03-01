Карантин в Україні – які регіони перебувають у «червоній» зоні

https://racurs.ua/ua/n151103-karantyn-v-ukrayini-yaki-regiony-perebuvaut-u-chervoniy-zoni.html

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До «червоної» зони карантину станом на 1 березня віднесли три регіони — Івано-Франківську, Чернівецьку та Житомирську області.

Державна комісія вирішила встановити з 3 березня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, які передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, — повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У «помаранчевій» зоні наразі перебувають Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненька та Тернопільська області.

Інші регіони та Київ залишаються у «жовтій» зоні карантину.

Нагадаємо, Житомирська область увійде в «червону» зону з відповідними обмеженнями, оскільки за останній тиждень в області провели майже 6 тис. ПЛР-тестів і отримали 2 тис. 716 хворих на коронавірус.