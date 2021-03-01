На заяву Байдена про український Крим відповіли в Кремлі

Байден. Фото:BBC

https://racurs.ua/ua/n151104-na-zayavu-baydena-pro-ukrayinskyy-krym-vidpovily-v-kremli.html

Ракурс

Анексію Криму не визнає нова адміністрація президента США Джо Байдена. У відповідь на заяви Байдена прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що анексії півострова не було.

На думку Пєскова, відбулося «возз'єднання Криму з Росією». Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Интерфакс».

Визнати анексію Криму дійсно неможливо, ніхто про анексію Криму не говорить, тому що її не було. Було возз'єднання Криму з Росією згідно з нормами міжнародного права, — заявив Пєсков.



Зауважимо, що до цього президент США Джо Байден заявив, що США не визнають і ніколи не визнають так звану анексію півострова Росією, і будуть підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Також у США пообіцяли продовження роботи над притягненням Росії до відповідальності за анексію Криму та агресію на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за словами Байдена, його країна продовжить шанувати пам’ять Революції гідності, «в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані, вимагаючи нового початку для своєї країни».