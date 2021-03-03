Кличко в суде рассказал, где был в момент расстрела Майдана

https://racurs.ua/n151218-klichko-v-sude-rasskazal-gde-byl-v-moment-rasstrela-maydana.html

Ракурс

Допрос Виталия Кличко начался сегодня в Святошинском районном суде Киева. Мэр Киева выступает свидетелем по делу о расстрелах активистов во время Революции достоинства в 2013—2014 годы.

Допрос Кличко начался около 11.30 в среду, 3 марта. Он является свидетелем со стороны обвинения. Отвечая на вопрос адвокатов экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана, Кличко заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда полностью контролировать участников акций протеста.

Слова об управлении Майданом на 100% - это преувеличение, — отметил чиновник.

По его словам, лидеры оппозиции призывали агрессивных протестующих не поддаваться на провокации, вести себя мирно и не использовать огнестрельное оружие.

Кличко также сообщил, что в момент расстрела Майдана утром 20 февраля 2014 года он находился на встрече с европейскими послами в посольстве Германии в Киеве.

По его словам, он четко не помнит состав совета Майдана, но туда точно входили Олег Тягнибок, Арсений Яценюк и другие.

Напомним, обвиняемыми в убийствах активистов были экс-беркутовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными и Владимир Зеленский выдал РФ пять экс-беркутовцев. Тогда Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи трех ексберкутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Из-под стражи отпустили Янишевского, Зинченко и Аброськина. Суд также отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам — Тамтуре и Маринченко. 20 октября суд объявил в международный розыск Янишевского, Зинченко и Аброськина.