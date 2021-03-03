Рада начала процедуру отмены летнего времени

https://racurs.ua/n151219-proceduru-otmeny-letnego-vremeni-v-ukraine-nachala-rada.html

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Перевод стрелок часов в Украине могут отменить. Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об установлении на территории Украины единого времени и отмене перехода на летнее и зимнее.

3 марта принят за основу проект закона «Об исчислении времени в Украине». В законопроекте № 4201 предлагается установить единое время на всей территории страны. Этот документ в первом чтении поддержали 277 народных депутатов.

Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени также позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, — говорится в пояснительной записке.

Ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В 2020 году он состоялся в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В случае принятия законопроекта в этом году этот сезонный перевод стрелок часов станет последним.

Ст. 5 предусматривает, что сезонный переход времени на территории Украины больше не будет осуществляться.

Автор законодательной инициативы первый вице-спикер Руслан Стефанчук отмечает, что такой «сезонный временной скачок» приводит к изменению биологических ритмов человека и негативно сказывается на общем состоянии человека.

Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время. Инициатор законопроекта считает, что это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установлено время государства-агрессора — РФ.

В случае принятия в целом законопроект вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете «Голос Украины».