Кабмін схвалив економічну стратегію до 2030 року. Фото:

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Національна економічна стратегія до 2030 року затверджена урядом України.

Документ, який був розроблений із залученням експертів та вчених, 3 березня затвердив Кабінет міністрів. Він визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг. Про це повідомляє урядовий портал.

Національна економічна стратегія-2030 — це комплексний документ, який має привести України до клубу розвинених та успішних держав. Стратегія розроблена із залученням експертів, науковців, чиновників, народних депутатів. Це стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України, — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.



Також економічна стратегія враховує важливі наскрізні напрямки — діджиталізацію, «зелений» курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток. В уряді запевнили, що стратегія будується на принципах європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, влітку 2020 року Кабмін затвердив державну стратегію розвитку регіонів на сім років. Стратегічні цілі регіонального розвитку — підвищення рівня конкурентоспроможності областей та розбудова ефективного багаторівневого врядування.