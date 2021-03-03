Має бути реформа Вищої ради правосуддя — посол ЄС

https://racurs.ua/ua/n151240-maie-buty-reforma-vyschoyi-rady-pravosuddya-posol-ies.html

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Вищу раду правосуддя необхідно реформувати. Таку думку висловив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

У нас є певний досвід такий як реформа Верховного суду 2016 року, проведена за міжнародної підтримки і за підтримки ЄС, і яку можна оцінити як успішну реформу. Отже, у нас напрацьований певний досвід з українськими партнерами. Тепер, дивлячись на наступні можливі кроки Євросоюз, група послів «Великої сімки» G7, вважають, що в судовій реформі вони повинні бути всеосяжними: немає сенсу застосовувати розрізнений підхід до реформування однієї установи, — заявив дипломат в інтерв’ю «Українському радіо».

Він додав, що судова система — це єдине ціле, тому потрібно вирішувати цю проблему комплексно.

Має бути реформа Вищої ради правосуддя. Це найбільш важливо, хто керує судом, хто призначає суддів, хто спостерігає за суддями — ось, де ключ до подальших життєво важливих кроків, — переконаний посол ЄС.

Нагадаємо, у лютому Маасікас під час виступу на форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» зазначив, що у 2016 році Євросоюз фінансово та інституційно підтримав реформу Верховного суду в Україні. Створення його на основі прозорого жорсткого відбору стало історією успіху, оскільки внаслідок цього новий ВС отримав більшу довіру бізнесу і громадян. Водночас дипломат нагадав, що, згідно з результатами проведеного торік у листопаді опитування, система судочинства опинилася на третьому місці по недовірі після російських ЗМІ й державного апарату, а 37% українців або взагалі не вірять системі судочинства, або рівень довіри до неї залишається вкрай низьким.