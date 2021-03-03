Рада розпочала перезапуск судової реформи із закону про ВККСУ

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Перезапуск судової реформи розпочала Верховна Рада. Народні депутати підтримали за основу у повторному першому читанні відповідний законопроект.

Законопроект № 3711-д підтримали 3 березня 227 нардепів.

Він передбачає створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яку у 2019 році розпустив президент Володимир Зеленський. На посаду члена нової ВККС зможуть претендувати члени власне Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя і Вищої ради юстиції, які були призначені після 11 квітня 2014 року.

Утім, законопроект не передбачає реформи і це перезапуску ВРП. Більше того, закон № 3711-д надає ВРП додаткові функції.

У 2019 році Вища рада правосуддя мала утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС, однак у грудні 2019 року ВРП заявила, що міжнародні партнери України не надали своїх пропозицій щодо своїх кандидатів у комісію. Через це у березні 2020 року ВРП визнала неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади членів ВККС, а сам конкурс — таким, що не відбувся. Це унеможливило призначення нових суддів та посилило кадровий дефіцит у судовій системі.

Як пропонують формувати ВККСУ

Пропонується, щоб до складу конкурсної комісії з питань доброчесності входили три особи з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів, та три особи, запропоновані відповідно Радою прокурорів, Радою адвокатів, Національною академією правових наук в особі президії.

Встановлюється, що ВККС складається з шістнадцяти членів, яких призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.

ВККС має складатися з шістнадцяти членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу терміном на чотири роки. Однак вже за умови призначення 11 членів, комісія вважатиметься повноважною. Восьмеро з них призначатимуться з-поміж суддів або суддів у відставці.

На посади до ВККС зможуть претендувати громадяни, які володіють державною мовою, мають вищу юридичну освіту та мінімум 15 років стажу професійної діяльності у сфері права та відповідають критеріям доброчесності, професійної компетентності, а також за своїми моральними якостями здатні виконувати повноваження члена ВККС.

Також члени ВККС мають дотримуватись політичної нейтральності, не можуть належати до жодних політичних партій чи профспілок.