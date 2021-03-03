Рада начала перезапуск судебной реформы в законе о ВККСУ

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Перезапуск судебной реформы начала Верховная Рада. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект.

Законопроект № 3711-д поддержали 3 марта 227 нардепов.

Он предусматривает создание Высшей квалификационной комиссии судей, которую в 2019 году распустил президент Владимир Зеленский. На должность члена новой ВККС смогут претендовать члены собственно Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и Высшего совета юстиции, которые были назначены после 11 апреля 2014 года.

Впрочем, законопроект не предусматривает реформу и перезапуск ВСП. Более того, закон № 3711-д предоставляет ВСП дополнительные функции.

В 2019 году Высший совет правосудия должен был создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС, однако в декабре 2019 года ВСП заявил, что международные партнеры Украины не предоставили свои предложения относительно своих кандидатов в комиссию.

Поэтому в марте 2020 года ВСП признала невозможным образование конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности членов ВККС, а сам конкурс — таким, что не состоялся. Это сделало невозможным назначение новых судей и усилило кадровый дефицит в судебной системе.

Как предлагают формировать ВККСУ

Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук.

Устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

ВККС должна состоять из шестнадцати членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года. Однако уже при условии назначения 11 членов, комиссия будет считаться полномочной. Восемь из них будут назначаться из числа судей или судей в отставке.

На должности в ВККС смогут претендовать граждане, владеющие государственным языком, имеющие высшее юридическое образование и минимум 15 лет стажа профессиональной деятельности в сфере права, и отвечают критериям добропорядочности, профессиональной компетентности, а также по своим моральным качествам способны выполнять полномочия члена ВККС.

Также члены ВККС должны придерживаться политической нейтральности, не могут принадлежать к каким-то политическим партиям или профсоюзам.