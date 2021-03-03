Зеленский о вакцинации — Стою сейчас жив и здоров

https://racurs.ua/n151228-zelenskiy-o-vakcinacii-stou-seychas-jiv-i-zdorov.html

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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем брифинга для представителей СМИ в Киеве 3 марта прокомментировал свое состояние после вчерашней вакцинации вакциной AstraZeneca (Covishield), которую недавно доставили из Индии.

В Украине вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много желающих вакцинироваться. Важно на своем примере демонстрировать людям, что это безопасно. Хочу сказать — я стою сейчас перед вами, мне кажется, жив и здоров. Я хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила быстрее. Это очень для нас важно, темпы сейчас не очень быстрые. Но вакцина есть, — отметил Зеленский.

Президент также напомнил о необходимости всем желающим получить прививку от коронавируса зарегистрироваться в приложении «Дія».

На видео после 25 мин:

Напомним, Зеленский 2 марта сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield), которую недавно доставили из Индии. Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными, однако своим внешним видом сильно возмутил пользователей соцсетей не только в Украине, но и за рубежом.