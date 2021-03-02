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«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети — забавная реакция украинцев и мира

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети — забавная реакция украинцев и мира (ФОТО)

2 мар 2021, 16:58
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Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield), которую недавно доставили из Индии. Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными, однако своим внешним видом сильно возмутил пользователей соцсетей не только в Украине, но и за рубежом.

О своей вакцинации Зеленский сообщил в Twitter. Пресс-служба главы государства обнародовала фото, где раздетому по пояс Зеленскому вводят вакцину.

Вакцина снова позволит нам жить без ограничений, — написал Зеленский.

Зеленский произвел впечатление даже на иностранцев.

Пожалуйста, Борис, даже не думай, держи рубашку с собой, — британцы просят своего премьера Бориса Джонсона не раздеваться на публике.

Пользователи также спрашивали: «Почему он без рубашки?», «Почему разделся не до трусов?».

Впоследствии стали появляться забавные мемы в ответ на «обнаженную» вакцинацию Зеленского.

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети


«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети

Источник: Ракурс


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