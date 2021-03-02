«Обнаженная» вакцинация Зеленского взволновала соцсети — забавная реакция украинцев и мира

https://racurs.ua/n151182-obnajennaya-vakcinaciya-zelenskogo-vzvolnovala-socseti-zabavnaya-reakciya-ukraincev-i-mira.html

Ракурс

Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield), которую недавно доставили из Индии. Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными, однако своим внешним видом сильно возмутил пользователей соцсетей не только в Украине, но и за рубежом.

О своей вакцинации Зеленский сообщил в Twitter. Пресс-служба главы государства обнародовала фото, где раздетому по пояс Зеленскому вводят вакцину.

Вакцина снова позволит нам жить без ограничений, — написал Зеленский.

Зеленский произвел впечатление даже на иностранцев.

Пожалуйста, Борис, даже не думай, держи рубашку с собой, — британцы просят своего премьера Бориса Джонсона не раздеваться на публике.

Пользователи также спрашивали: «Почему он без рубашки?», «Почему разделся не до трусов?».

Впоследствии стали появляться забавные мемы в ответ на «обнаженную» вакцинацию Зеленского.