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Ракурс
Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield, фото — Инстаграм Зеленского

Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield (ФОТО)

2 мар 2021, 12:59
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Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield).

Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными.

Врачей и военных уже вакцинируют. Всех призываю записаться в очередь в «ДіЯ». Бояться нечего, подаю личный пример, — написал президент в своих соцсетях и выложил фото вакцинации.

Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield

Президента вакцинировали во время поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Советник ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Зеленский получит прививки препаратом AstraZeneca.

Президент рассказывал, что будет вакцинироваться вместе с украинскими военнослужащими.


1 марта этой же вакциной привился министр здравоохранения Максим Степанов.

«Ракурс» сообщал, что Минздрав изменил Национальный план вакцинации, чтобы позволить топ-чиновникам и публичным людям получить прививку от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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