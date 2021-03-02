Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield, фото — Инстаграм Зеленского

https://racurs.ua/n151160-zelenskiy-sdelal-privivku-ot-koronavirusa-vakcinoy-covishield-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield).

Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными.

Врачей и военных уже вакцинируют. Всех призываю записаться в очередь в «ДіЯ». Бояться нечего, подаю личный пример, — написал президент в своих соцсетях и выложил фото вакцинации.

Президента вакцинировали во время поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Советник ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Зеленский получит прививки препаратом AstraZeneca.

Президент рассказывал, что будет вакцинироваться вместе с украинскими военнослужащими.

1 марта этой же вакциной привился министр здравоохранения Максим Степанов.

«Ракурс» сообщал, что Минздрав изменил Национальный план вакцинации, чтобы позволить топ-чиновникам и публичным людям получить прививку от коронавирусной болезни COVID-19.