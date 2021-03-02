Неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca накапливаются во Франции и Германии

https://racurs.ua/n151158-neispolzovannye-zapasy-vakciny-astrazeneca-nakaplivautsya-vo-francii-i-germanii.html

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Неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca начали накапливаться во Франции и Германии — власть европейских стран пока безуспешно пытается убедить граждан в том, что вакцина большой шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca так же эффективна, как и другие.

Запасы вакцин AstraZeneca остаются неиспользованными в обеих странах. По информации Министерства здравоохранения Франции, в стране было введено всего 273 тыс. доз из 1,7 млн. В Германии состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 млн доз, но использовано лишь 240 тыс., пишет Euractiv.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который сначала сказал, что укол AstraZeneca был «почти неэффективным» для людей старше 65 лет, теперь призывает людей его применять. Если мне предложат эту вакцину, я, очевидно, соглашусь, — сказал он.



По мнению экспертов, производство этой вакцины дешевле, чем Pfizer-BioNTech и Moderna. Кроме этого, для ее хранения не нужно ультрахолодную среду. В то же время Берлин и Париж отказались позволить вакцину AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет, что усилило опасения по поводу ее эффективности. Кроме этого, регулирующие органы США еще не одобрили вакцину AstraZeneca.

Данные исследования, опубликованные в понедельник английскими органами здравоохранения, показали, что укол был «очень эффективным» для предотвращения серьезных заболеваний у пожилых людей, с более чем 80% сокращением госпитализаций.