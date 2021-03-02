Невикористані запаси вакцини AstraZeneca накопичуються у Франції і Німеччині

https://racurs.ua/ua/n151158-nevykorystani-zapasy-vakcyny-astrazeneca-nakopychuutsya-u-franciyi-i-nimechchyni.html

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Невикористані запаси вакцини AstraZeneca почали накопичуватися у Франції і Німеччині — влада європейських країн наразі безуспішно намагається переконати громадян у тому, що вакцина великої шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca так само ефективна, як і інші.

Запаси вакцин AstraZeneca залишаються невикористаними в обох країнах. За інформацією Міністерства охорони здоров’я Франції, у країні було введено всього 273 тис. доз з 1,7 млн. У Німеччині станом на 23 лютого було доставлено 1,45 млн доз, але використано лише 240 тис., пише «Європейська правда» з посиланням Euractiv.

Президент Франції Еммануель Макрон, який спочатку сказав, що укол AstraZeneca був «майже неефективним» для людей старше 65 років, тепер закликає людей його застосовувати. Якщо мені запропонують цю вакцину, я, очевидно, погоджуся, — сказав він.



На думку експертів, виробництво цієї вакцини дешевше, ніж Pfizer-BioNTech і Moderna. Окрім цього, задля її зберігання не потрібно ультрахолодне середовище. Водночас Берлін і Париж відмовилися дозволити вакцину AstraZeneca для людей віком від 65 років, що підсилило побоювання з приводу її ефективності. Окрім цього, регулюючі органи США ще не схвалили вакцину AstraZeneca.

Дані дослідження, опубліковані в понеділок англійськими органами охорони здоров’я, показали, що укол був «дуже ефективним» в запобіганні серйозних захворювань у людей похилого віку, з більш ніж 80% скороченням госпіталізацій.