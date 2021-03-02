Хто очолить Антикорупційну прокуратуру — в мережі з'явився список претендентів

https://racurs.ua/ua/n151157-hto-ocholyt-antykorupciynu-prokuraturu-v-mereji-z-yavyvsya-spysok-pretendentiv.html

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Комісія затвердила перелік кандидатів на посади керівника САП та його заступників. Зокрема, серед прізвищ є виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

Раніше він повідомляв, що буде подаватися на конкурс. Як повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст «Слвоа і ідло» Олег Новіков, серед затвердженого списку є такі прокурори САП:

начальник четвертого відділу САП Роман Симків;

прокурори Андрій Перов, Олексій Скибенко;

начальник шостого відділу САП Сергій Козачина та прокурори цього ж відділу Андрій Касьян і Сергій Подгорець;

прокурор другого відділу САП Віталій Кравець;

прокурор п’ятого відділу Денис Демків;

детективи НАБУ Олена Кроловецька (керівник першого підрозділу детективів НАБУ), Тарас Філоненко (заступник керівника підрозділу НАБУ).

Симків та прокурори його відділу працювали у справах екс-нардепів Олександра Онищенка (газова справа), Миколи Мартиненка (заволодіння коштами ДП «СхідГЗК» і «Енергоатому»), Максима Микитася про заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії (в тому числі — підозра заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову), одеського бізнесмена Вадима Альперіна (зловживання на митниці) і екс-начальника Главку Нацполіції на Одещині Дмитра Головіна (заволодіння цигарками).

Козачина та прокурори з його відділу працюють у справі Окружного адмінсуду Києва (Павло Вовк), екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва та його братів на 260 млн грн., справі олігарха Олега Бахматюка на 1,2 млрд грн.

До конкурсу не допустили колишнього начальника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького. Він запам’ятався скандальним звільненням із ДБР, коли напередодні заявив про тиск на нього у справі нардепа Петра Порошенка. Не допустили до конкурсу й колишню заступницю директора ДБР Ольгу Варченко. Вона була заступницею Романа Труби.

Варченко не допустили через те, що вона обіймала в органах правопорядку посади, завданням яких була боротьба з корупцією. Також до конкурсу не допустили колишнього заступника генпрокурора Андрія Любовича, який підписував підозри у справі плівок Окружного адмінсуду Києва. Після цього його посаду скоротили.

Конкурс на посаду очільника САП оголосили в січні 2021 року. Заступник генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня. Холодницький очолював САП із моменту її створення в 2015 році.

На посаду керівника САП подалися 111 людей. Всього на вакантні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подалося 169 кандидатів.