Підтоплення можливі на заході України. Фото: Конкурент

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Ракурс

Про підйом рівнів води в річках на заході країни попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

2 березня на початку Дністровського водосховища на ділянці Рухотин — Жванець очікується місцями скресання криги, льодохід, при цьому можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.

Також на ділянці Рата Волиця — Межиріччя у Львівській області очікується продовження підйому рівнів води з подальшим затопленням заплав та сільськогосподарських угідь.

Можливе досягнення та перевищення відміток затоплення господарських об'єктів, окремих садиб та будинків у Червоноградському районі Львівської області (рівень небезпеки помаранчевий).

2−3 березня на річках басейну Прип’яті очікується продовження підйомів рівнів води, також можливий вихід води на заплаву на річці Горинь в Рівненській області.

Подальше затоплення заплавних територій очікується у Ратнівському, Любешівському, Старовижівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області.

Досягнення відміток затоплення присадибних ділянок можливе в прирічкових населених пунктах Ратнівського району Волинської області (жовтий рівень небезпеки).

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