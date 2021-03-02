Подтопления возможны на западе Украины. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/n151156-podtopleniya-vozmojny-na-zapade-ukrainy-preduprejdenie-gschs.html

Ракурс

О подъеме уровней воды в реках на западе страны предупреждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

2 марта в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин — Жванец ожидается местами ледоход, при этом возможно формирование пробок льда с резким колебанием уровней воды. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Также на участке Рата Волица — Междуречье во Львовской области ожидается продолжение подъема уровней воды с последующим затоплением пойм и сельскохозяйственных угодий.

Возможно достижение и превышение отметок затопления хозяйственных объектов, отдельных усадеб и домов в Червоноградском районе Львовской области (оранжевый уровень опасности).

2−3 марта на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды, также возможен выход воды на пойму на реке Горынь в Ровенской области.

Дальнейшее затопление пойменных территорий ожидается в Ратновском, Любешовском, Старовыжевском районах Волынской области и Заречненском районе Ровенской области.

Достижение отметок затопления приусадебных участков возможно в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области (желтый уровень опасности).

Напомним, синоптики опубликовали прогноз погоды на март.