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Ракурс
Медведчук рассказал, почему его так не любят украинцы

Медведчук рассказал, почему его так не любят украинцы

2 мар 2021, 12:00
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Виктор Медведчук, пророссийский депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», рассказал, почему у него высокий антирейтинг. Ранее социологи отметили, что 58% украинцев поддерживают недавно введенные санкции против политика.

Вы хотите сказать, у меня самый большой антирейтинг? Вы ошибаетесь. У Порошенко больше, у других больше… Я — человек, который имеет принципиальную позицию по многим вопросам, которые касаются меня лично. И я буду эту принципиальную позицию отстаивать. Возможно, ответ на ваш вопрос, с которым я категорически не согласен: почему меня так не любят украинцы — именно в том, что я всегда был самим собой, — заявил Медведчук в интервью «ВВС Украина».

По его словам, человек, который себя уважает, должен отстаивать свои взгляды.


Я не скрываю о себе ничего. Вот какой я есть. И если меня не любят таким, как я есть, значит, это проблема тех, кто не любит, — резюмировал нардеп.

Напомним, ранее Медведчук заявил, что он намерен спасать рейтинг ОПЗЖ после закрытия каналов «по примеру коммунистов».

Источник: Ракурс


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