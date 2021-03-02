Медведчук будет спасать рейтинг ОПЗЖ после закрытия каналов «по примеру коммунистов»

https://racurs.ua/n151153-medvedchuk-budet-spasat-reyting-opzj-posle-zakrytiya-kanalov-po-primeru-kommunistov.html

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Виктор Медведчук, пророссийский депутат Верховной Рады, рассказал, как спасать рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» после блокировки президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов.

Я в политику пришел в конце 1990 года, и еще тогда говорил, что надо учиться у коммунистов и социалистов надежной работы по принципу «дверь в дверь, ухо в ухо». Это значит идти к людям и объяснять, — заявил кум Путина в интервью «ВВС Украина».

По мнению Медведчука, в современные времена надо работать в социальных сетях, где много украинцев проводят свое время.

Сегодня есть новинки, не обязательно дверь в дверь и ухо в ухо, сейчас и с дверью и с ушами проблема. Ментальность людей меняется. Надо работать в соцсетях. Если там сегодня сидит много населения, надо сделать все возможное, не только телеканалы, — заявил политик.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью 1 марта заявил, что Медведчук занимался вопросами обмена пленными для того, чтобы вернуться в украинскую политику, а пятый президент Украины Петр Порошенко способствовал ему в этом.