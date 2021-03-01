Порошенко вернул Медведчука в политику — Аваков

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Виктор Медведчук занимался вопросами обмена пленными для того, чтобы вернуться в украинскую политику, а пятый президент Украины Петр Порошенко способствовал этому. Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Медведчук — человек, который искренне считает Путина своим другом: они дружат семьями, у них хорошая коммуникация… Он всем этим (обменом пленных — ред.) занимается для того, чтобы вернуться к власти. Петр Алексеевич Порошенко пытался подчинить этот механизм, думая решить какие-то свои проблемы. Он дал Медведчуку ту силу, которой тот не имел. Где Медведчук был после революции? Нигде. Я прекрасно помню, как пытался сдержать группу «Правого сектора» в Ивано-Франковской области, где Медведчука хотели догнать и дачу ограбить или что-то такое. Но его тогда не было на арене, — напомнил Аваков в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

Министр внутренних дел считает, что Порошенко дал Медведчуку власть в Украине.

Затем возникла ситуация с трубой, на которой начали зарабатывать. А потом у них появились деньги, чтобы начать скупать каналы. А потом оказалось, что во время событий 2015 года, а это — скандалы с поставками электроэнергии в оккупированный Крым, он (Медведчук — ред.) был тоже на «пустом» месте. Это когда министр энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка Владимир Демчишин заключил договора (о поставках электричества в оккупированный Крым — ред.) и Яценюк имел с ним конфликт и практически предложил ему выйти из зала заседаний. Тогда возбудили уголовное дело. А, оказалось, что Демчишин здесь ни при чем. Ему команду дали заключить договор, а этим занимался Медведчук, — сказал глава МВД.

Аваков назвал Медведчука «цинизмом нашей ситуации».

Он получил силу за счет разговоров с Путиным. И эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор во всех вопросах, — заявил министр.

Напомним, экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, который был «куратором Донбасса», и Медведчук в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными. Соответствующая аудиозапись этого разговора недавно была опубликована.