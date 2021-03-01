Аваков розповів про зв’язки Порошенка з Медведчуком

https://racurs.ua/ua/n151139-poroshenko-povernuv-medvedchuka-v-polityku-avakov.html

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Віктор Медведчук займався питаннями обміну полоненими для того, щоб повернутися в українську політику, а п’ятий президент України Петро Порошенко сприяв йому в цьому. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Медведчук — людина, яка щиро вважає Путіна своїм другом: вони дружать сім’ями, у них хороша комунікація… Він цим всім (обміном полонених — ред.) займається для того, щоб повернутися до влади. А Петро Олексійович Порошенко намагався підпорядкувати цей механізм, думаючи вирішити якісь свої проблеми. Він дав Медведчуку ту силу, якої той не мав. Де Медведчук був після революції? Ніде. Я чудово пам’ятаю, як намагався стримати групу «Правого сектора» в Івано-Франківській області, де Медведчука намагалися наздогнати і дачу пограбувати чи ще щось таке. Але його тоді не було на арені, — нагадав Аваков в ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

Міністр внутрішніх справ вважає, що Порошенко дав Медведчуку владу в Україні.

Потім виникла ситуація із трубою, на якій почали заробляти. А потім у них з’явилися гроші, щоб почати скуповувати канали. А потім виявилося, що під час подій 2015 року, а це — скандали із постачанням електроенергії в окупований Крим, він (Медведчук — ред.) був теж не на «пустому» місці. Це коли міністр енергетики та вугільної промисловості України в другому уряді Арсенія Яценюка Володимир Демчишин уклав договори (про постачання електрики в окупований Крим — ред.) і Яценюк мав із ним конфлікт та практично запропонував йому вийти із зали засідань. Тоді порушили кримінальну справу. А виявилося, що Демчишин тут ні до чого. Йому команду дали укласти договір, а цим займався Медведчук, — сказав глава МВС.

Аваков назвав Медведчука «цинізмом нашої ситуації».

Він отримав силу за рахунок розмов із Путіним. І він цю силу тут реалізує. А тому він каталізатор у всіх питаннях, — заявив міністр.

Нагадаємо, екс-помічник президента РФ Владислав Сурков, який був «куратором Донбасу», і Медведчук у 2014 році нібито обговорювали поставки електроенергії в анексований Крим та обмін полоненими. Відповідний аудіозапис цієї розмови нещодавно було опубліковано.