Аваков відповів на закиди про прем’єрські амбіції й порівняння з чортом

https://racurs.ua/ua/n151137-avakov-vidpoviv-na-zakydy-pro-premierski-ambiciyi-y-porivnyannya-z-chortom.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України запевнив, що не може претендувати на пост прем'єр-міністра, оскільки не вигравав вибори до Верховної Ради. Так він відповів на запитання щодо можливих амбіцій очолити Кабінет міністрів замість Дениса Шмигаля.

А чому я повинен мати такі претензії? Я що, виграв вибори? Моя партія прийшла номером один або два? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номером один. Питання про прем'єрство — це питання того, хто виграв на виборах. Ось так я до цього ставлюся, — зазначив Аваков в інтерв’ю у програмі «VIP з Наталією Мосейчук».

На уточнювальне питання, чи пропонував президент Володимир Зеленський йому посаду прем'єра, він відповів:

Ні, не пропонував.

Окрім цього, Аваков відповів на запитання ведучої щодо того, чи вважає він себе «чортом». Таке псевдо глава МВС отримав після резонансних справ щодо вбивств Катерини Гандзюк та Павла Шеремета.

Може Аваков — янгол, що терпить це все, у тому числі таке ставлення… У мене така робота, яка вимагає іноді бути твердим, іноді ліричним, іноді людяним, а часто жорстким. І коли на нас наїжджають, або несправедливо критикують, і хтось закипає останніми словами, я їх збираю і кажу: «Хлопці, не цукрові, не розтанете, ви знаєте на яку роботу прийшли, робіть свою справу, потім розберемося», — заявив Аваков.



Він також розповів про свій головний принцип: «роби, що повинен і будь що буде».