Зеленський дав Козира Херсонській ОДА

https://racurs.ua/ua/n151136-zelenskyy-dav-kozyra-hersonskiy-oda.html

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Президент Володимир Зеленський у понеділок, 1 березня, призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря, який раніше виконував обов’язки керівника цієї ОДА.

Відповідний указ № 83/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей, — зазначив Зеленський.



Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007 році закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом «розробка родовищ корисних копалин», у 2009 році — Донецький національний технічний університет за спеціальністю «фінанси». Працював на держпідприємстві «Донецька вугільна енергетична компанія». У 2005−2019 роках займав різні посади на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019 року був заступником голови Херсонської ОДА, а з грудня 2020 року — виконував обов’язки очільника ОДА.