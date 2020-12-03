Зеленський призначив тимчасового очільника Херсонської ОДА

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n147290-zelenskyy-pryznachyv-tymchasovogo-ochilnyka-hersonskoyi-oda.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив тимчасового очільника Херсонської облдержадміністрації. Ним став Сергій Козир.

Про це йдеться в президентському указі № 530/2020 від 3 грудня, опублікованому на сайті Офісу президента.

Козир у вересні 2019 року був призначений заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології.

Іншим указом — № 529/2020, Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрій Гусєва, який став новим очільником держконцерну «Укроборонпром».

Гусєв Херсонську ОДА очолював з липня 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки коштів планують витратити на новорічне оформлення приміщень Офісу президента, таке як закупівля додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, а також електричних гірлянд та новорічних композицій.