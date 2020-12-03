Зеленський призначив тимчасового очільника Херсонської ОДА

Зеленський призначив тимчасового очільника Херсонської ОДАhttps://racurs.ua/ua/n147290-zelenskyy-pryznachyv-tymchasovogo-ochilnyka-hersonskoyi-oda.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив тимчасового очільника Херсонської облдержадміністрації. Ним став Сергій Козир.
Про це йдеться в президентському указі № 530/2020 від 3 грудня, опублікованому на сайті Офісу президента.
Козир у вересні 2019 року був призначений заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології.
Іншим указом — № 529/2020, Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрій Гусєва, який став новим очільником держконцерну «Укроборонпром».
Гусєв Херсонську ОДА очолював з липня 2019 року.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки коштів планують витратити на новорічне оформлення приміщень Офісу президента, таке як закупівля додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, а також електричних гірлянд та новорічних композицій.