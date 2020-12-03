Зеленский назначил временного главу Херсонской ОГА

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n147290-zelenskiy-naznachil-vremennogo-glavu-hersonskoy-oga.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил временного главу Херсонской облгосадминистрации. Им стал Сергей Козырь.

Об этом говорится в президентском указе № 530/2020 от 3 декабря, опубликованном на сайте Офиса президента.

Козырь в сентябре 2019 года был назначен заместителем главы Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии.

Другим указом — № 529/2020, Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА Юрий Гусева, который стал новым главой госконцерна «Укроборонпром».

Гусев Херсонскую ОГА возглавлял с июля 2019 года.

Напомним, недавно стало известно, сколько средств планируется потратить на новогоднее оформление помещений Офиса президента, такое как закупка дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, а также электрических гирлянд и новогодних композиций.